Möglicherweise hat sich der Deutschlehrer auch an der neuen Schule zu einigen Schülerinnen mehr hingezogen gefühlt, als erlaubt gewesen wäre. Vielleicht sogar zu Paula? Einige der Schüler steckten gerade in den letzten Vorbereitungen eines Theaterstückes. Tom Dückers war ihr Theaterlehrer und hatte einen guten Draht zu seiner Gruppe - vielleicht einen zu guten?



Die Nachforschungen der SOKO Hamburg lassen zunächst den Schluss zu, dass sich alle gewaltig in dem netten Lehrer getäuscht haben könnten. Aber bei den Befragungen der Teilnehmer der Theatergruppe kommen immer wieder zweifelhafte Details an die Oberfläche. Was haben die Schüler mit dem brutalen Überfall auf Dückers zu tun, und wer deckt hier wen? Bald darauf finden die Ermittler heraus, dass die Hintergründe für den grausigen Fund noch tragischer sind als gedacht.