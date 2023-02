Das Team der SOKO findet heraus, dass die nun Ermordete erst kurz vor ihrem Tod die Scheidung von ihrem Ehemann und Geschäftspartner Rolf Meeshan eingereicht hatte. Für diesen hätte die Scheidung den finanziellen Ruin bedeutet. Hat er seine Frau getötet?



In der Toxikologie wird nachgewiesen, dass Caroline eine große Menge Fentanyl im Blut hatte.



Franzi macht unterdessen eine Entdeckung, als sie in Carolines Handydaten regelmäßige, unerklärliche Zahlungen an Travis findet – ihr Date vom Tatabend. Sie findet heraus, dass Travis ein Motiv hatte – denn es war Caroline, die seinen Traum von der eigenen Patisserie vereitelt hatte. Franzi befürchtet, einen Mörder gedatet zu haben, als sie an seinem Arbeitsplatz versteckt ein Tütchen mit verdächtigen Tabletten findet.



Und was ist mit der Souschefin Maike Engels, die bis kurz vor dem Mord im Restaurant war, dieses aber offenbar vor der Party verlassen hat. Warum hat sie nicht teilgenommen?