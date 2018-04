Tod in der Schleuse

Derweil hat Kriminalhauptkommissar Oskar Schütz in Hamburg die Aufgabe, Benjamins Familie zu informieren. Dessen Stiefvater Henning Sandberg ist für ihn kein Unbekannter: Vor zwei Jahren hatte der schwedische Konsulatsmitarbeiter mit seinem Dienstwagen einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht, bei dem ein Junge in Benjamins Alter getötet wurde: der damals 16-jährige Steffen Regner. Oskar war einer der mit dem Fall betrauten Polizisten.



Hat Benjamins Tod mit diesem alten Fall zu tun? Als herauskommt, dass Steffens Vater in der Tatnacht in Glückstadt war, zieht sich für ihn die Schlinge zu. Ein Geflecht aus Eifersucht, Rache und bedingungsloser Liebe zieht sich durch die Aufklärung des Mordfalls und verlangt der SOKO einiges an Menschenkenntnis ab.