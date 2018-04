Ein schwieriger Fall für Ermittler Oskar Schütz, denn er kennt hier jeden. Oskar war ein Freund des Opfers, und in der Tatnacht waren sie zum Skatspielen in der Dorfkneipe "Big Apple" verabredet. Er findet heraus, dass der Täter seine Atemmaske aus der Feuerwache hatte: Wer hatte hierzu Zugang?



Dann wird in Markos Haus eingebrochen, der Täter flieht mit dessen Boot. Unter Verdacht gerät Markos Bruder Kai, denn ihr Verhältnis war nie das Beste. Es gab Streit um das gemeinsame Erbe, den Verkauf einer Apfelwiese. Als das Testament von Marko Hansen auftaucht, das den Sohn der Wirtin des "Big Apple", Serena Braker, begünstigt, und die Frauengeschichten von Marko ans Tageslicht kommen, sieht alles nach einer Beziehungstat aus. Doch dann erweist sich der Fall als weitaus größer. So groß, dass sogar das Ermittlerteam in Lebensgefahr gerät.