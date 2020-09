Zuletzt hat allerdings Starfriseur Uwe Beltz das Opfer besucht, einer der vielen Promis, die regelmäßig für Althuus' Afrika-Hilfe spendeten. An jenem Abend hat eine Nachbarin im Jachthafen einen lauten Streit zwischen den beiden gehört. Was kann der Grund für den Streit gewesen sein? Als die Kommissare schließlich auch Spuren von Kokain in einem Hohlraum hinter der Bordwand finden, zieht sich für Beltz die Schlinge zu. Hat der Frisör von Althuus geschmuggeltes Kokain in Hamburg unter die Leute gebracht?



Aber wo ist das Kokain jetzt? Und welcher Frau gehört die zerrissene Halskette, die die Ermittler an Bord finden? Gehört sie der Frau des Hafenmeisters, Corinna Meerpohl, die Althuus am Tag vor seinem Tod auf seiner Mailbox beschimpft und ihm den Tod gewünscht hatte? Die Ermittler stehen vor einem Geflecht aus Lügen und Anschuldigungen.