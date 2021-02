Für alle war es eine Überraschung, dass Bente, die jahrelang im Ausland war, den Obsthof geerbt hat und nicht ihre Schwester Dörte. Ihr Schwager Peer unterstellt Bente, das Testament mit Maren gefälscht zu haben.



Aber auch die beiden anderen Schwestern haben Motive: Dörte hat den Vater bis zu seinem Tod gepflegt und den Hof geleitet. Dafür hat sie sogar ihren Job aufgegeben und ihre Ehe vernachlässigt. Ihr Mann, Peer Konrad, aber hat sie geduldig unterstützt und auf dem Hof geholfen. Sie beide haben fest mit dem Erbe gerechnet.



Maren Thieme war Dörtes beste Freundin, hat ihr aber von dem geänderten letzten Willen nichts gesagt. Hat Dörte ihr das übel genommen und sie deshalb umgebracht?



Gritt hätte einen ganz anderen Grund für die Tat: Sie hatte eine heimliche Affäre mit Maren und wollte die lesbische Beziehung offen leben – was aber Maren nicht wollte. Kam es darüber zum Streit?



Oskar wird von dem Fall abgezogen: Er hat sich wieder in Bente verliebt, und so befürchtet Sarah, dass er nicht objektiv ermittelt. Als Bente eines Nachts auf dem Hof überfallen wird und Oskar mitbekommt, dass sie ihm nicht alles erzählt hat, steht er vor der Wahl: Hält er sich aus dem Fall heraus und vertraut seiner Freundin? Oder gewinnt der Polizist in ihm die Oberhand und setzt die neue alte Liebe aufs Spiel?