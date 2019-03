Auch in Krimiserien wie "Derrick", "Der Alte" oder "Tatort" ist Andrea L'Arronge immer wieder in Hauptrollen zu sehen. Im ZDF übernimmt sie seit 2001 die Rolle der Gräfin Vera Schönberg in der Serie "SOKO Kitzbühel", ist daneben aber ebenso in zahlreichen weiteren TV-Produktionen zu sehen, so unter anderem in den ZDF-Filmen "Der Mann im Heuhaufen" (2006), "Inga Lindström - September in Eriksberg" (2008), "Kreuzfahrt ins Glück - Andalusien" (2010) und "Liebe, Babys und ein Neuanfang" (2011).