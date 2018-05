Blutsbande

Sie hatte sich vorgenommen, am Beispiel des abgelegenen Dorfes exemplarisch die Herkunft und Durchmischung der Tiroler Bevölkerung in den vergangenen Jahrhunderten zu dokumentieren. Sie warb um DNA-Proben von allen Dorfbewohnern, stieß aber bei zweien auf erbitterten Widerstand: Harfenbauer Franz Wildauer und Lutz Egger. Egger ist ein Außenseiter, seit er in jüngeren Jahren wegen Totschlags verurteilt worden war.



Doch nicht nur die beiden sind verdächtig. Auch Wildauers Frau Linda, Sohn Jakob und Onkel Fritz geraten ins Visier der SOKO. Hatte sich Marie Zimmermann Schneeleiten möglicherweise auch aus persönlichen Gründen für ihr Forschungsprojekt ausgesucht?