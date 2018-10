Böses Blut

Die SOKO ermittelt in alle Richtungen. Sie befasst sich mit der gesamten Familie. Mit dem empörten Schlossherrn und seinem erfolgreichen Sohn Ferdinand, dem leidenschaftlichen Spieler und Zyniker Karl sowie mit der tüchtigen Tochter Theresa.



Manche Details erinnern Karin an einen ungeklärten Frauenmord in Innsbruck. Bald zeigt sich, dass die SOKO nun auf der richtigen Spur ist.