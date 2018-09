Christine Klein wurde 1968 in München geboren. Sie absolvierte ein Doppelhochschulstudium in Konzert/Operngesang und Diplomschauspiel an der Musikhochschule Würzburg und an der Hochschule für Musik und Theater Saar. Noch während ihres Studiums wurde sie als lyrischer Mezzosopran am Staatstheater Saarbrücken engagiert.