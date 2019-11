Patrick saß nach einem schweren Sturz vor einigen Jahren im Rollstuhl. Der Hauptverdächtige unter den Geburtstagsgästen ist am Abend zuvor als Erster wieder gegangen: Harald Amon, Hersteller des Energie-Riegels "Sweet Fire" und bis zum Unfall Patricks Sponsor, ist mit ihm über eine Beziehungsgeschichte aus der gemeinsamen Jugend in Streit geraten. Aber reicht das als Mordmotiv?



Der Fall entpuppt sich als eine Tragödie, wie die erfahrene Ermittlerin sie noch nicht erlebt hat. Er ruft überdies schmerzliche Erinnerungen an den Mord an ihrer Mutter vor über 20 Jahren wach. Da trifft Karin eine Entscheidung.