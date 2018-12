Ein Junge namens Nono

Der ehrgeizige Neurologe Johannes Kappacher führt auf einer Fachtagung seinen Patienten Nono so unsensibel vor, dass der Junge flieht. In den umliegenden Wäldern kennt er sich besser aus als seine Verfolger. Während der Suche machen sich weitere Personen verdächtig. Kappacher verhält sich auffällig, und weder Struger noch seine Frau haben alles ausgesagt, was sie wissen.