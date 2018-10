Ein klarer Schnitt

Ein Indiz führt zu den zwei Restauratoren, Helene Deutsch und Frank Engerth, die in der Villa der Kunstsammlerin Andrea Kojani arbeiten. Ein weiteres Indiz lenkt die Ermittler zu dem Prominenten-Tierarzt Dr. Reiter, der mit zweifelhaften Praktiken arbeitet. Oder liegt die Lösung des Falles in der Vergangenheit und in der Unfähigkeit der "Gesunden", mit freiwillig Amputierten umzugehen?