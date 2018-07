Mit dieser Folge wird eine spannende Spur, die sich - mal mehr, mal weniger auffällig - durch die gesamte Staffel zieht, auf einen furiosen Höhepunkt getrieben. Es geht um Vertrauen, Liebe und Schuld. Allen voran Nina, aber auch Lukas und Kroisleitner, sehen sich Entscheidungen und Belastungsproben ausgesetzt wie noch nie. Und noch nie haben sie so sehr die eigenen Grenzen gespürt. Insbesondere bei Nina und Lukas ist der schlimmste Feind kein noch so gefährlicher Krimineller. Der wahre Feind und die schlimmste Gefahr sitzen innen, tief in ihnen selbst.