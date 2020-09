Ferry Öllinger

Weiterhin war Öllinger in zahlreichen Fernsehfilmen zu sehen, so unter anderem in "Die Putzfrau und der Henker" und "Molly und Mops" (2006). Auf der Kinoleinwand sahen ihn die Zuschauer in dem Thriller "In drei Tagen bist du tot" (2006), "Der Zwerg ruft" (2009) und in der Komödie "Eine ganz heiße Nummer" (2010).