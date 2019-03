Grabesstille

Kroisleitner, zurzeit Urlauber, hat am Kurs teilgenommen und stellt am Tatort fest, dass eine wertvolle Krippe fehlt. Felix Angerer hatte das alte Familienerbstück zur Renovierung gegeben, ohne Wissen seiner Großmutter Rosa.



Kroisis Kurs-Kollege Malte Wickermann entpuppt sich als windiger Antiquitätenjäger. Von ihm führt kurioserweise eine Spur zu Gräfin Schönberg. Hannes unternimmt daraufhin einen Alleingang und begibt sich in Gefahr.