Heinz Marecek wurde 1945 in Wien geboren. Nach seinem Studium am Max-Reinhardt-Seminar bekam er 1966 ein erstes Engagement am Wiener Ateliertheater, ab 1968 spielte er an der Wiener Volksoper. Bis 1998 gehörte Heinz Marecek zum Ensemble des Theaters in der Josefstadt, wo er seit 1973 auch Regiearbeiten übernahm.