Ich denke, die größte inhaltliche Veränderung, die die Serie durchgemacht hat, war, als man beschlossen hat, auch eine durchgehende Handlung ins Konzept aufzunehmen. Es macht als Schauspieler und als Zuseher mehr Freude, die Menschen hinter den Hauptfiguren kennenzulernen. Der Krimi ist zwar wichtig, aber man kann meiner Meinung nach keine moderne Serie produzieren, ohne die privaten Situationen und zwischenmenschlichen Beziehungen der Protagonisten zu beleuchten. Die durchgehende Handlung inkl. „Cliffhanger“ am Ende jeder Folge ist enorm wichtig, was man in den letzten Jahren am großen „revival“ von Serien an sich deutlich sehen kann. Als Schauspieler ist es ebenso sehr interessant, auch die Figur besser und besser kennenzulernen. Die persönliche Haltung ist maßgeblich für die Interaktion mit anderen Charakteren. Und da kann es schon passieren, dass, wenn der Lukas eine midlife crisis hat, dann auch der Jakob etwas schlechter drauf ist. ;-) Man nimmt immer etwas mit vom Set…