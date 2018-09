Julia Cencig wurde 1972 geboren und wuchs mit drei Brüdern und einer Schwester in Völkermarkt in Kärnten auf. Nach dem Abitur und zwei Semestern Romanistik an der Universität Wien ließ sie sich an der Schauspielschule am Volkstheater Wien zur Schauspielerin ausbilden. 1995 schloss sie mit Auszeichnung ab.