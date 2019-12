Der hochbetagte Onkel des Mordopfers, der Schriftsteller Maximilian Stanek, bezeichnet seine Beziehung zu Florian als herzlich. Der Banker hat ihm und seinen engen Freunden, der Kunsthistorikerin Angela Egg und dem ehemaligen Heilpraktiker Conrad Holl, das lebenslange Wohnrecht in der alten Villa seiner Mutter geschenkt. Aus Dankbarkeit, denn Maximilian und Angela hatten Florians Mutter bis zu deren Tod gepflegt.



Stanek steht kurz vor der Vollendung seines Buches über den James-Bond-Erfinder Ian Fleming. Fleming hat in seiner Jugend einige Jahre in Kitzbühel verbracht, und Maximilian will an alte Erfolge mit Tiroler Romanen anknüpfen. Die drei Freunde wollen friedlich ihren Lebensabend verbringen, mit Mord kennen sich die leidenschaftlichen Krimi-Liebhaber bisher nur literarisch aus - das allerdings gründlich.