Aus ihren Mündern quillt weißer Schaum. Günter stirbt noch vor Ort, Andrea schafft es in die Intensivstation, schwebt aber in Lebensgefahr. Für den Organisator des Events, Arnold Brix, bedeutet das alles nicht nur eine geschäftliche, sondern auch eine private Katastrophe, denn das Mordopfer war sein bester Freund.



Das längst verbotene Gift E 605 war die Mordwaffe. Verdachtsspuren führen zu einem Profi-Tanzpaar, das am selben Tag in dem Veranstaltungszentrum trainierte: die angehenden Staatsmeister Robert Gessler und seine Partnerin Lenka Kolenova, für die Weinzierls zweifellos eine ernst zu nehmende Konkurrenz. Für die Gräfin Schönberg gibt es aber noch eine Verdachtsperson: eine junge Dame, die im Tanzsaal das gleiche schwarze Kleid wie sie getragen hat.