Serien | SOKO Kitzbühel - Trump in Europa

US-Präsident Trump ist in Europa: zu einem NATO-Sondergipfel in Brüssel. Wie präsentiert sich der neue US-Präsident, auf wieviel Widerstand trifft er? Wie geht es weiter mit dem Militärbündnis – nach Trumps Amtsübernahme? Antworten in einem ZDF-Spezial - …