Kroisleitner findet heraus, dass Evas Bruder Thomas eine Haftstrafe wegen schweren Raubes verbüßt hat. Seit Kurzem ist er wieder auf freiem Fuß. Als die Ermittler mit ihm sprechen wollen, treffen sie auf einen Kollegen vom LKA aus Innsbruck. Chefinspektor Felix Stadler hat seinerzeit den Fall Thomas Winger bearbeitet und will ihn beobachten. Mehr noch als für den Mordfall interessiert sich Stadler privat für Karin. Und Karin gefällt der attraktive Mann.



Die SOKO bringt noch einen weiteren Bekannten aus dem Umfeld von Eva Winger mit dem Mord in Verbindung. Karin findet heraus, dass die erotischen Fotos von Eva Winger aus deren Wohnung von dem sehr selbstbewussten und undurchsichtigen Fotografen Paul Corelli stammen. Der jetzt in Kitzbühel ansässige Corelli lebte einige Jahre lang in Italien und in der Schweiz - an Orten, an denen Verbrechen an Frauen unter ähnlichen Umständen begangen wurden. Die dortige Polizei hat jedoch jedes Mal die Ermittlungen eingestellt.



Karin geht in Bergamo den Spuren des Verdachts von damals nach, findet aber nichts Stichhaltiges. Lukas stößt derweil auf ein wohlgehütetes Geheimnis in der Firmengeschichte der Traubachs: Bis spät in die 80er-Jahre hinein hatte die Unternehmerfamilie Heimkinder in ihren Fabriken arbeiten lassen, unter unmenschlichen Bedingungen. Eva Winger wollte dies in der offiziellen Firmenchronik veröffentlichen und war darüber mit Elisabeth in einen heftigen Streit geraten. War dies das Mord-Motiv?



Die Ereignisse überschlagen sich, als in die Wohnung des Mordopfers eingebrochen wird: Kaum betreten Karin und Lukas die Wohnung, wird auf sie geschossen. Lukas wird angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Karin, die eine Sekunde lang ein freies Schussfeld hatte, macht sich entsetzliche Vorwürfe.