Die weiteren Ermittlungen der Kommissare im Mordfall Werner Thömmes ergeben, dass der Gymnasiallehrer in einem erbittert geführten Rechtsstreit lag. Der überehrgeizige Vater Johannes von Endt versuchte auf diese Weise, seinem Sohn Oliver nach mehreren Fehlschlägen doch noch das Abitur zu ermöglichen. Geht er dafür auch über Leichen? Die Ermittler arbeiten auf Hochtouren.



Als der zunächst verschwundene Schüler Lukas Himburg wieder auftaucht, scheint alles auf ihn als Täter hinzudeuten. Genau wie das Mordopfer hat auch er Kopfverletzungen, die von einem Kampf stammen. Außerdem will ihn eine Zeugin am Tatort gesehen haben. Nur Lukas Himburg kann sich anscheinend an nichts erinnern: Seine Verletzungen haben einen schweren Gedächtnisverlust zur Folge.