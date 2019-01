Ben Schneider ist schnell unzufrieden und gestresst, wenn es nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Außerdem ist er ein Taktiker, opportunistisch, eitel und anmaßend. Er hat eigentlich keine Ahnung und auch kein Interesse an Polizeiarbeit, tut aber so, als wüsste er alles. Schneider ist öffentlichkeitsliebend und publicitysüchtig und würde alles für eine positive Schlagzeile tun. Negative Schlagzeilen sieht er ungern und schiebt in solchen Fällen die Schuld immer auf die SOKO.