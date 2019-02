Während Kommissar Matti Wagner noch versucht, den traumatisierten und schweigsamen Benni zum Reden zu bringen, rückt Lisas Vergangenheit in den Fokus der Ermittlungen. Vor ihrer Zeit in der Behindertenwerkstatt hatte die 30-Jährige im Sägewerk ihres Vaters gearbeitet. Ein tödlicher Arbeitsunfall in der Firma führte damals zu ihrer Kündigung. Aber Lisa schien nicht gewillt, an einen Unfall zu glauben. Jahrelang versuchte sie, dies zu beweisen – vergeblich. Lisas Hartnäckigkeit und Stärke war dennoch einigen - privat wie beruflich – ein Dorn im Auge.