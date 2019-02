Basti versteckt sich währenddessen bei der Schülerin Sandra Brunner und durchlebt die Hölle. Denn er kann sich einfach nicht mehr erinnern, was in jener Nacht passiert ist. Im schlimmsten Fall hat er Tom tatsächlich umgebracht. Sind seine Schuldgefühle und Ängste berechtigt?



Er ahnt nicht, dass auch der Lehrer Jan Remberg unter Mordverdacht steht. Er hatte Sex mit Sandra Brunner, der Ex-Freundin des Mordopfers. Es besteht die Vermutung, dass Tom von der Affäre wusste, den Lehrer damit erpresst hat und dafür mit dem Leben bezahlen musste.



Am Ende bringt das Labor der Rechtsmedizin Licht ins Dunkel.