Blut ist dicker als Wasser

Im Lauf der Ermittlungen wird die SOKO auf den kriminellen Bruder des Mordopfers aufmerksam: Hajo Henze. Er wurde über die Jahre immer wieder von seinem Bruder unterstützt, auch finanziell. Doch seit Tagen hat ihn niemand mehr gesehen, und auch per Handy ist er nicht erreichbar. Hat Hajo Henze seinen Bruder Marek getötet und ist untergetaucht? Doch was könnte sein Motiv sein?



Dann macht das Team eine aufschlussreiche Entdeckung: Marek Henze hatte vor seinem Tod intensiv über einen Einbruch in eine Kölner Firma recherchiert. Ein Wachmann hatte den Einbrecher angeschossen, bevor dieser entkam. Die Ermittler haben einen Verdacht: Ist Hajo Henze der Einbrecher, der angeschossen wurde? Und findet sich hier auch die Spur zu Marek Henzes Mörder?