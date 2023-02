Auch die Dreiecksbeziehung zwischen den beiden Männern und der langjährigen Bedienung, Trixi Hansen, rückt den Detektiv in den Fokus der Ermittlungen. Ein weiterer Zeuge belastet Bukowski zusätzlich. Der zwielichtige Bauunternehmer Viktor Kampe behauptet, Bukowski und Jungherz hätten sich in der Kneipe gestritten. Was war zwischen den alten Freunden vorgefallen?



Zu Mattis Überraschung wendet Connie sich plötzlich Hilfe suchend an ihn: Bukowski sei nicht aufzufinden. Eine Akte über Kampe, die Geschäftspartnerin Connie in seinem Büro gefunden hat, lässt nichts Gutes ahnen. Steckt Kampe hinter dem Mord an Micky Jungherz, und ist nun auch Bukowski in Gefahr? Oder hat Bukowski selbst etwas mit dem Tod seines Freundes zu tun und ist deswegen auf der Flucht?