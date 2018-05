Aber auch Maureens Bruder Sean scheint etwas vor der SOKO verbergen zu wollen. Während die Ermittler auf Hochtouren an der Klärung des Mordfalls arbeiten, sucht der 15-jährige David Passon verzweifelt seinen entlaufenen Hund. Der junge Quizfavorit und gute Freund der ermordeten Kneipenbesitzerin bekommt dabei Unterstützung vom ehemaligen Showmaster Ulrich Rumelange, der seinerseits verdächtigt wird, den Mord an der Kneipenbesitzerin begangen zu haben.



Trotz des Mordfalls entscheidet die Trauergesellschaft, das geplante Finale der Quiz-Saison stattfinden zu lassen - ein Fest zu Ehren von Maureen O'Brien. Dazu eingeladen wird auch ein SOKO-Vertreter: Kommissar Jonas Fischer nimmt die Herausforderung an. 24 Stunden und 1000 Quiz-Fragen später ist der Kneipenquiz-Champion ebenso bekannt wie der Mörder von Maureen O'Brien.