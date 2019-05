Im Lauf der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine Gartenlaube, in der der entführte Elias bis zur Übergabe des Lösegelds versteckt werden sollte. Doch etwas macht die Ermittler stutzig: Der Täter wollte die Entführung für Elias offenbar so angenehm wie möglich gestalten. Und er muss aus dem unmittelbaren Umfeld der Mendricks stammen.



Der durch seinen Praxis-Umbau hoch verschuldete Vater Moritz Mendricks gerät ins Visier der Ermittler, als sie erfahren, dass er - ohne Wissen seiner Frau - eine Lösegeldversicherung für den Fall von Elias' Entführung abgeschlossen hatte. Wollte er sein eigenes Kind entführen, um mit dem Lösegeld seine Schulden zu begleichen? Oder gibt es eine andere Lösung, die den Ermittlern bislang noch nicht in den Sinn gekommen ist?