Der Kreis potenzieller Täter ist groß, denn die gestohlenen Beatles-Reliquien sind begehrt. Auch Jupp Gersters Sohn Jean weiß um den Wert der Haarsträhnen und könnte das Geld als Startkapital für sein Gaming-Café gut gebrauchen. Denn freiwillig, so machte ihm sein Vater deutlich, würde er ihm nichts geben. Der Kontakt zwischen den beiden war nie eng, doch als Jupp seinem Sohn die finanzielle Hilfe für das Gaming-Café verweigert, verlangt Jean die Auszahlung seines Erbes. Der Streit eskaliert: Jean greift seinen Vater vor Zeugen an. Doch würde er seinen eigenen Vater auch überfallen und mit einer Schere attackieren?



Dafür spricht die Tatsache, dass die gestohlene Beatles-Reliquie ausgerechnet von einem Computer in seinem Internet-Café zum Verkauf angeboten wird. Dagegen spricht der Umstand, dass Jupp Gerster in dem nächtlichen Einbrecher nicht seinen Sohn erkannt hat. Oder sagt Jupp nicht die Wahrheit? Die Kölner Kommissare ermitteln auf Hochtouren.