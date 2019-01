Im Lauf der Ermittlungen gerät auch Jostens Vorarbeiter Marc Fricke ins Visier der Ermittlungen. Die Kommissare finden heraus, dass er mit dem Mordopfer dunkle Geschäfte am Laufen hatte. War das Geschäft doch nicht so lukrativ wie erhofft?



Schließlich beschäftigen sich die Ermittler auch mit Jostens Ehefrau Janine und stellen sich die Frage, ob Frank Schmelzer tatsächlich nur ein Ex-Kollege und Freund ihres getöteten Mannes war oder auch ihre heimliche Affäre. Dann hätte auch sie ein Motiv, ihren Mann umgebracht zu haben.



Drei Tatverdächtige, aber keine Beweise. Immer mehr gerät Jostens Busfahrt in den Fokus der Ermittler: Was genau ist auf Jostens Fahrt nach Hause in dem Bus passiert?