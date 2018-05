Hammerfrauen

Es verhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei dem unbekannten Sexualstraftäter von 1994 um jemanden aus Bremms familiärem Umfeld handeln muss. Zunächst gerät Bremms Stiefonkel und Kollege Hans Fritsch ins Visier der Ermittlungen, kann dann jedoch entlastet werden.



Die weiteren Nachforschungen führen die SOKO-Beamten in ein Milieu, in dem häusliche Gewalt und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ebenso an der Tagesordnung zu sein scheinen wie das Wegschauen des Umfeldes. Die Opfer: ausnahmslos Frauen. Ein Nebenergebnis aus der Untersuchung der Tatwaffe führt die SOKO-Beamten schließlich auf die richtige Spur.