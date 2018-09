Hauptkommissar Matti Wagner

Ohne ihn gefragt zu haben, wurde Matti Wagner 1967 als einziges Kind in eine Berliner Musikerfamilie hineingeboren. Seine Eltern gehörten lange Jahre zu einem Orchester mit Engagements in ganz Europa. Meistens begleitete der kleine Matti die Eltern, doch wenn dies nicht möglich war, saß er bei seinem Opa in der warmen Backstube und half dem Konditor bei der Kreation süßer Köstlichkeiten. Aus dieser Zeit stammt seine Lust zu Reisen, seine Liebe zur Musik und besonders zu allerlei Süßem, dem er einfach nicht widerstehen kann. Sein Desinteresse an bürgerlichen Aufstiegs- und Karrierenormen, aber auch seine Probleme mit festen Bindungen hängen wohl mit dem rastlosen Leben der Eltern zusammen. Denn auch Matti ist immer schon seinen eigenen Weg gegangen.