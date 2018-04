Henrys Halbruder Herbert Dillinger wurde gerade aus dem Knast entlassen und wollte scheinbar an dem kriminellen "Familienbetrieb" teilhaben, der sich hinter einem Taxiunternehmen tarnt. Doch endet sein Vorhaben an jenem Abend tödlich. Die SOKO nimmt die Ermittlungen auf.



Unter dringendem Mordverdacht steht Frau Hülshoff selbst sowie Dillingers Bewährungshelfer, der nachweislich am Tatort war. Doch wer hat den vermeintlichen Einbrecher erschlagen? Als die SOKO schließlich den Machenschaften der Familie Schmidt auf die Spur kommt, läuft alles auf Sohn Enno zu, den seine Eltern mit bizarren Lügengeschichten vom Eis zu holen versuchen.



Doch wer behält am Ende Recht, und wo liegt die Wahrheit? Ein winziges Detail bei der Rekonstruktion des Tathergangs führt die SOKOs schlussendlich zur Lösung des Falls.