Die SOKO-Ermittler schließen Fremdeinwirkung nicht aus. Erster Verdächtiger ist der Enkel der Fotografin, Liam, der am Abend des Geschehens mit seiner notorisch übellaunigen Großmutter einen heftigen Streit hatte. Zeitgleich gerät Erkan Özer in das Visier der Ermittler: Er betätigt sich im Veedel als Schutzgelderpresser. In der Vergangenheit hatte er sich bei der Auswahl seiner Opfer auf wehrlose Ausländer beschränkt. Kurz vor ihrem fatalen Sturz hatte aber auch Johanna Schmidtskath Besuch von dem aufstrebenden Kriminellen. Als dritter Verdächtiger kommt ein arbeitsloser Kurierfahrer ins Spiel, der von der Fotografin partout den Namen und die Adresse eines ihrer Models erfahren wollte.