Kommissar Daniel Winter

Daniel glaubt, im Schatten seiner Mutter zu stehen und von seinen Kollegen um das vermeintliche "Vitamin B" beneidet zu werden (was aber objektiv nicht der Fall ist). Daniel empfindet es als nicht gerade hilfreich, dass seine Mutter bei passender (oder unpassender) Gelegenheit an seinem Arbeitsplatz auftaucht und Daniel ein wenig kontrollieren will. Auf der anderen Seite ist ihm seine Mutter in kriminaltechnischen Fragen immer ein guter Ansprechpartner, da es ihr leicht fällt, Daniel und der SOKO gewisse Informationen oder Tipps zu geben, an die sonst nicht so leicht heranzukommen wäre.