Kommissar Jonas Fischer

Jonas ist der Einzige in der SOKO, der in einer festen Beziehung lebt. Er versucht, soviel Zeit wie möglich mit Sarah zu verbringen. Beide wünschen sich Kinder: Jonas am liebsten sofort. Er liebt Kinder und die lieben ihn. Sarah dagegen möchte noch warten. Sie will erstmal Karriere machen. Für Jonas kein Problem. Schließlich haben sie noch alle Zeit der Welt.