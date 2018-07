Eine weitere Spur der Kölner Kommissare führt zu Krügers beruflichem Umfeld im Drogenmilieu. Der Verdacht liegt nahe, dass der Mord an dem Staatsanwalt im Zusammenhang mit einem von ihm bearbeiteten Strafverfahren steht.



Die SOKO bezieht den Drogenfahnder Bernd Diehl in ihre Ermittlungen ein. Diehls Insiderwissen führt die Kommissare zu Drogenkönig Stupe Matic. Hat er das Leben des Staatsanwaltes beendet? Schließlich gerät auch noch der Kölner Wirtschaftsdezernent in Verdacht, der seinem Bruder illegale Bauaufträge verschafft hat und deswegen im Fokus des ermordeten Staatsanwaltes stand.



Doch so sehr man sich auch bemüht: Die einzelnen Verdachtsmomente fügen sich einfach nicht zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammen – bis die Kommissare im Zuge einer Observierung eine erschreckende Entdeckung machen.