Liebesengel

Doch als die Tatwaffe, ein hölzerner Engel, weiterhin verschwunden bleibt, tut sich eine neue Spur in ihrem privaten Umfeld auf. Dianas Schwester Britta besitzt einen ähnlichen Engel, angeblich ein Erbstück der Mutter.



Oder hat Co-Therapeutin Helene den Mord begangen? Grund genug hätte auch sie, da sie Dianas Mann Sören schon lange liebt. Andererseits zeigt Helene auffallendes Interesse an Kommissar Jonas Fischer, den sie auf ihre Weise "therapiert". Angeblich aus ermittlungstechnischen Gründen lässt sich Jonas Fischer darauf ein.



Als die Ermittler in dem dichten Netz die tödliche Spinne erkennen, ist es fast zu spät. Denn die droht jetzt, selbst zum Opfer zu werden.