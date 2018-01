Entgegen allen Indizien gibt sich Daniel Gellert unwissend und unschuldig. Doch erhärtet sich der Verdacht gegen ihn, denn vor 15 Jahren wurde er bereits wegen eines ähnlichen Mordes verurteilt. Ist er wieder straffällig geworden, oder wollte man ihm einen zweiten Mord unterschieben?



In seiner misslichen Lage findet Daniel Gellert Hilfe bei seinem alten Freund und Anwalt Volker Schilling. Volker glaubt, dass jemand Daniel den zweiten Mord unterschieben wollte. Tatsächlich gibt es noch weitere Personen, denen an Sandras Tod viel gelegen wäre. Doch was ist hier Wahrheit, und was ist Lüge?



Am Ende befindet sich die SOKO im Wettlauf gegen die Zeit, um einen weiteren Mord zu verhindern. Denn Maja ist fest entschlossen, den wahren Täter zu richten.