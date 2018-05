Im Lauf der Ermittlungen werden die Kommissare auf den Kunstfotografen Bülent Can aufmerksam. Er konkurrierte mit dem Mordopfer um dieselben Fördergelder. Gerade hatte Flo für sein aktuelles Theaterstück eine große Fördersumme kassiert, auf die auch Bülent Can spekulierte. Darüber ist es zu einer Schlägerei gekommen, bei der Flo Bülent Can böse am Auge verletzt hat. Für den Kunstfotografen eine Katastrophe. Sollte Flo dafür mit dem Leben zahlen?



Die Kommissare gehen dem Verdacht nach. Es könnte aber auch sein, dass Flo bei seinen Recherchen zum Theaterstück auf etwas Heikles gestoßen ist, das er unbedingt öffentlich machen wollte. Die wahren Hintergründe für die tragische Tat überraschen am Ende nicht nur die SOKO-Beamten.