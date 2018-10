Nestbeschmutzer

Das SOKO-Team um Anna Maiwald nimmt die Ermittlungen auf. Dirk Hinrichs bestreitet zunächst, dass er das Unternehmen und damit seinen Arbeitgeber und seine Kollegen verraten hat. Doch Glauben scheinen die Kommissare niemandem auf der Baustelle so richtig schenken zu können. Alle wirken angespannt und nervös. Wer weiß hier was oder verheimlicht das Schlimmste?



Während die SOKO weiter im beruflichen und privaten Umfeld des Opfers ermittelt, geschieht ein Mord: Dirk Hinrichs' Cousin und Kollege Stephan Brunner wird in der Nähe der Baustelle tot aufgefunden. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Mord und dem Schuss auf Dirk Hinrichs? Schließlich kommt die SOKO dem Whistleblower auf die Spur und damit zur Lösung des Falls.