Parallel zu seiner Theatertätigkeit startete Pierre Besson auch eine Film- und Fernsehkarriere. Zunächst wirkte er in Episodenrollen von Krimi-Serien mit sowie in einigen Fernsehfilmen wie "Das letzte U-Boot" (1993) oder in Margarethe von Trottas "Das Verbrechen" (1995). Große Aufmerksamkeit erlangte er durch die Mitwirkung in Detlevs Bucks Kino-Komödie "Liebesluder" im Jahr 2000, in der er an der Seite von Anke Engelke die Hauptrolle des reichen Bankiers Peter Nase übernahm. Seitdem war er in unterschiedlichen Rollen in einer Vielzahl von TV-Krimis wie "Der Kriminalist", "Bella Block", "Tatort" und "Kommissar Stolberg" zu sehen. Darüber hinaus spielte er in "Kreuzfahrt ins Glück" (2009) mit. Im ZDF war er außerdem an der Seite von Christiane Paul in Matti Geschonnecks Psychothriller "Der Verdacht" zu sehen.