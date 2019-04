Von 1992 bis 1995 hatte Thomas Clemens ein Engagement am Theater in Aachen und von 1995 bis 1998 am Burgtheater in Wien. Der Schauspieler hatte unter anderem TV-Auftritte in den ZDF-Produktionen "Rosa Roth - Das Leise sterben des Kolibri" (2002) und "SOKO Kitzbühel - Ein tödlicher Dreh" (2008). Seit 2005 spielt er in der ZDF-Serie "SOKO Köln" die Rolle des Pathologen Dr. Philip Kraft. In seiner Freizeit hält sich Thomas Clemens mit Kunstspringen, Schwimmen, Skaten und Reiten fit.