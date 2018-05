Anna Maiwald (Diana Staehly) Quelle: ZDF und Lars Henning Schröder

Diana Staehly wurde 1977 in Köln geboren und träumte schon als Kind davon, Schauspielerin zu werden. Ohne einen vernünftigen Schulabschluss hätten ihre Eltern ihr allerdings niemals die Erlaubnis hierzu gegeben, so dass sie während ihrer Schulzeit den Weg auf die Bühne über das Tanzen nahm. Noch während ihres Abiturs wurde Diana eben darüber von einer Casting Agentur entdeckt und kurz darauf für die Serie „Unter Uns“ engagiert. In den folgenden Jahren absolvierte sie eine private Schauspielausbildung (unter anderem am New Yorker Lee Strasberg Theatre Institute) und spielte anschließend in vielen verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen, zuletzt unter anderem als Titelheldin im ZDF Zweiteiler "Hanna Hellmann".