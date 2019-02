Tatjana Kästel

Quelle: ZDF und Lars Henning Schröder

Tatjana Kästel, geboren 1982 in Karlsruhe, studierte Schauspiel am Salzburger Mozarteum und war anschließend von 2004 bis 2010 festes Ensemblemitglied am Staatstheater Mainz, wo sie sowohl in zahlreichen klassischen Rollen als auch in vielen Gegenwartsstücken auf der Bühne stand.