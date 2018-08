Kommissar Matti Wagner kann nicht glauben, dass Isabelle Jahn von ihrem spielsüchtigen Mann gefesselt wurde, so dass die Diabetikerin nicht an ihre lebensnotwendige Insulinspritze kommen konnte. Handelt es sich wirklich nur um einen vorgetäuschten Raubüberfall?



Im Laufe der Ermittlungen tut sich eine neue Spur auf. Hat Isabelles Tod etwas mit ihrem Engagement in einem Verein zu tun, der sich um Flüchtlingsmädchen kümmert, die Opfer männlicher Gewalt geworden sind? Als sich herausstellt, dass ein albanisches Mädchen entführt wurde, geraten auch die Mitarbeiterin des Opfers und deren Freund unter Tatverdacht.



Ein vermeintliches Nebenergebnis aus der Kriminaltechnik bringt die Ermittler schließlich auf die richtige Spur und zur Lösung des Falles.