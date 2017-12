Verstärkung für die SOKO Köln

Diana Staehly freut sich auf die Aufgabe: "Die neue Chefin der 'SOKO Köln' in meiner Heimatstadt spielen zu dürfen, ist natürlich eine besondere Ehre, eine tolle Herausforderung und Riesenfreude für mich. Um es mit den Worten der 'Höhner' auszudrücken: 'Do bes en Stadt met Hätz un Siel'. Meine Figur Anna Maiwald wird das 'SOKO Köln'-Team auf kollegiale Art leiten. Dabei geht sie offen und freundlich auf Menschen zu. Unterschätzen sollte man sie jedoch nicht. Vor allem die Verbrecher in Köln sollten sich warm anziehen."